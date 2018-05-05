Антипутинские митинги в России: Навального обвинили в неповиновении полиции

В отношении оппозиционера Алексея Навального, которого на митинге 5 мая в Москве задержала полиция, составлен протокол о неповиновении законному распоряжению сотруднику полиции.

Об этом из отделения сообщил оппозиционер глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин, передает Интерфакс.

Соратники Навального ожидают прибытия к нему адвоката.

Кроме лидера движения, полиция также задержала координатора московского штаба Навального Николая Ляскина. В его отношении составили протокол о повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия.

Напомним, в субботу, 5 мая, перед инаугурацией президента РФ Владимира Путина во многих городах страны проходят акции Он нам не царь. Навальный призвал выходить людей на улицы в связи с недемократичностью состоявшихся выборов. Движение уже традиционно не получило разрешения властей Москвы на их проведение. Правоохранители, схватив за руки и ноги, вынесли Навального из толпы.

Мероприятие собрало много сторонников во многих российских городах. Полиция задержала по меньшей мере 1200 человек по всей стране. Российские силовики задерживают также и детей, которые присутствуют на митингах.