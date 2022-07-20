В Великобритании зафиксировали рекордную жару, вокруг Лондона начались пожары

20 июля, 04:44
Люди в Лондоне набирают воду из фонтана во время аномальной жары (Фото:REUTERS/Kevin Coombs)

Люди в Лондоне набирают воду из фонтана во время аномальной жары (Фото:REUTERS/Kevin Coombs)

Во вторник, 19 июля, в Великобритании был зафиксирован исторический рекорд температуры — в некоторых местах воздух прогрелся до 40,3 градусов по Цельсию.

Об этом сообщает ВВС.

Предыдущий национальный рекорд был зафиксирован в июле 2019 года в Кембридже. Тогда температура была 38,7 градусов по Цельсия. 19 июля 2022 года рекорд был побит в 34 населенных пунктах.

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https://twitter.com/metoffice/status/1549448971676012546

Сообщается, что в окрестностях Лондона из-за экстремальной жары начались пожары. СМИ сообщают о возгораниях на Дартфордской пустоши в 20 км от Лондона.

https://twitter.com/T1MMMYCR055/status/1549396367298236416
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Также пожары вспыхнули на территории Бедфордшира, Хартфордшира, а также на территории самого Лондона — в Веннингтоне и Кройдоне.

Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Великобритания Лондон Жара в Европе

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