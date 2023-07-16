Аномальная жара на юге Европы: в Италии объявлен красный уровень опасности, люди теряют сознание

16 июля, 01:23
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Жара в Испании (Фото:REUTERS/Jon Nazca)

Жара в Испании (Фото:REUTERS/Jon Nazca)

В 16 городах по всей Италии объявили красный уровень опасности из-за сильной жары. В Греции температура достигает +40 градусов по Цельсию.

Об этом сообщает BBC.

Из-за приближающейся очередной волны жары в Европе ожидаются более высокие температуры. В некоторых частях южной Испании, юго-восточной Италии и возможно Греции ожидается повышение температуры до 47 градусов.

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Правительство Италии посоветовало всем, кто находится в районах, где объявлен красный уровень, избегать прямого солнечного света с 11:00 до 18:00, а также особо заботиться о пожилых или уязвимых людях.

В Греции столбик термометра достигает +40 и более. Самую популярную достопримечательность страны Акрополь в Афинах туристам запретили посещать в самые жаркие часы. Один из путешественников рассказывал, что по дороге видел людей, которые потеряли сознание от солнца.

«По дороге мы видели людей, которые упали в обморок, получали медицинскую помощь, сидели в машинах скорой помощи и даже рвали от теплового удара», — рассказал турист.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Италия Греция Жара

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