Аномальная жара в Пакистане унесла жизни 65 человек - медики

За последние несколько дней в результате аномальной жары в Пакистане погибли 65 человек, пишет Reuters со ссылкой на сообщения местных медиков.

"Их тела находятся в моргах, врачи подтвердили, что причиной смерти стал обусловленный жарой инсульт", - отметили они.

В то же время, министр здравоохранения страны опровергает данные о том, что люди погибли именно из-за теплового удара.

Отмечается, что в понедельник, 21 мая, температура воздуха прогрелась до +44 градусов.

Власти Пакистана прогнозируют увеличение числа погибших.

В 2015 году в Пакистане от жары погибло около 1300 человек.