Аномальная жара в Канаде: количество погибших возросло до 33

Количество погибших в результате аномально жаркой и влажной погоды в канадской провинции Квебек увеличилось до 33 человек.

Как передает CTV News, в Монреале зарегистрировано 18 смертельных случаев, в регионе Восточные кантоны – семеро погибших, в центральном Квебеке – пять, в Монтережи – два и в Лавале – один летальный случай.

По словам министра здравоохранения Квебека Люси Шарлебуа, все погибшие имели проблемы со здоровьем.

О жертвах жары в других провинциях Канады не сообщается.

Метеорологи прогнозируют снижение температуры к концу недели. Местным жителям советуют проявлять бдительность, пить много воды и большую часть времени находится в помещениях, где есть кондиционер.

Ранее сообщалось, что в результате жары в Канаде погибло 19 человек.