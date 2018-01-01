Аннегрет Крамп-Карренбауэр стала новым председателем партии ХДС Сегодня, 18:01 329 Цей матеріал також доступний українською Аннегрет Крамп-Карренбауэр

В пятницу, 7 декабря, на съезде ХДС в Гамбурге новым председателем партии избрали Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сообщает DW.

Канцлер Ангела Меркель, руководившая партией 18 лет, на этот пост больше не баллотировалась.

Основными соперниками Крамп-Карренбауэр были министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан и бывший председатель фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Фридрих Мерц.

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7 декабря, канцлер Меркель покинула пост главы партии Христианско-демократический союз (ХДС), произнеся перед членами партии эмоциональную речь. В частности, она выразила признательность за возможность возглавлять ХДС в течение 18 лет - 13 из них в роли канцлера.

Меркель возглавляла партию Христианско-демократический союз с 2000 года. С 2005 года она находится на посту канцлера Германии.

29 октября в Берлине Меркель заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах главы партии, которые должны пройти в начале декабря. В то же время Меркель добавила, что до выборов в 2021 году продолжит выполнять обязанности главы правительства.

На фоне заявления Меркель о намерении отказаться от должности главы Христианско-демократического союза (ХДС) Свободные демократы призвали ее покинуть и кресло канцлера.