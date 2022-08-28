Украина защищает и нашу свободу. Поставки оружия могут понадобится и следующим летом — МИД Германии 28 августа, 06:47 Анналена Бербок (Фото:Ritzau Scanpix/ Emil Helms via REUTERS)

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия готова в долгосрочной перспективе продолжать поддерживать Украину вооружением и финансами.



Об этом сообщает DW.

«Конечно, я бы хотела, чтобы война как можно скорее закончилось, но, к сожалению, мы должны исходить из того, что Украине и следующим летом может понадобиться новое тяжелое вооружение от ее друзей», — заявила Бербок.

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Она отметила, что «Украина защищает и нашу свободу, наш мирный порядок».

«Мы поддерживаем ее финансовыми и военными средствами. До тех пор, пока это необходимо. Точка», — заявила глава МИД.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил 23 августа, что его страна планирует передать Украине дополнительное вооружение на сумму более 500 миллионов евро.

Берлин хочет дополнительно передать Украине три системы ПВО IRIS-T, десяток бронированных эвакуационных машин, 20 ракетных установок, высокоточные боеприпасы и системы борьбы с беспилотниками.

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