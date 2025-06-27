Глава МИД Германии Бербок выступила с прощальной речью в Бундестаге

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила с прощальной речью в Бундестаге (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Бывшая глава МИД Германии и представительница партии Зеленых Анналена Бербок в пятницу, 27 июня, выступила с последней речью в Бундестаге.

Об этом сообщает Bild.

Отмечается, что поводом стала инициатива партии Альтернатива для Германии, которая предложила запретить государственное финансирование неправительственных организаций. В свою очередь, Бербок резко раскритиковала эту идею.

Как пишет издание, первую речь в парламенте Бербок произнесла 28 ноября 2013 года. Тогда, после климатической конференции в Варшаве, она упрекнула мировое сообщество в бездействии, заявив, что государства придают все меньшее значение климатической политике.

Кроме того, она раскритиковала коалицию Меркель, назвав ее политику в области климата «катастрофой».

По данным Bild, 15 июня Бербок подала прошение об освобождении от депутатских обязанностей. Она планирует покинуть парламент 30 июня.

Как стало известно изданию, экс-министр собирается в августе вместе с дочерьми переехать в Нью-Йорк, США, где с сентября приступит к работе на посту главы Генеральной Ассамблеи ООН.

1 апреля Бербок осуществила свой последний официальный визит в Украину как глава МИД Германии. Тогда она встретилась с президентом Владимиром Зеленским и объявила о том, что Германия предоставит Украине 130 миллионов евро в виде гуманитарной помощи и стабилизационных фондов.