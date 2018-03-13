Анкара вызвала немецкого посла из-за серии нападений на мечети в Германии

Министерство иностранных дел Турции вызвало посла Германии из-за серии нападений на мечети.

Об этом сообщил заместитель премьер-министра Турции и спикер правительства Бекир Боздаг, пишет Hurriyet Daily News.

Послу Германии в Анкаре вручили дипломатическую ноту и направили предупреждение.

Боздаг подчеркнул, что Турция будет внимательно следить за развитием событий в Германии. Он также призвал немецкое правительство принять меры против террористических нападений.

Ранее сообщалось, что в последние месяцы в Германии был зафиксирован ряд нападений на турецкие мечети. Накануне ночью в Берлине трое неизвестных разбили окно в турецкой мечети в районе Райникендорф и устроили там пожар. Правоохранителям не удалось задержать злоумышленников. Одно из помещений мечети полностью выгорело.

В январе-феврале этого года в различных регионах Германии были зафиксированы несколько нападений на религиозные общины, входящие в Турецко-исламский союз религиозных учреждений в Германии.

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Мечети были расписаны антитурецкими лозунгами с изображением перечеркнутого флага Турции. Эти нападения могут быть связаны с ведущейся Турцией военной операцией против курдов в Северной Сирии "Оливковая ветвь".