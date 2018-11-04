Анкара отозвала своего посла в Уганде из-за того, что она оделась как Елена из Трои

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отозвал посла Турции в Уганде Седеф Явузалп с церемонии 95-й годовщины основания современной Турции.
Об этом сообщает Hurriyet Daily News.
Это произошло сразу после того, как в Анкаре увидели фотографии с Седеф. На снимках посол одета в наряд, что ассоциирует образ Елены, которая спровоцировала Троянскую войну.
Сама дипломатка объяснила, что оделась так, потому что 2018 объявлен в Уганде годом Трои.
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