Анкара отозвала своего посла в Уганде из-за того, что она оделась как Елена из Трои

Седеф Явузалп в образе Елены из Трои

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отозвал посла Турции в Уганде Седеф Явузалп с церемонии 95-й годовщины основания современной Турции.

Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

Это произошло сразу после того, как в Анкаре увидели фотографии с Седеф. На снимках посол одета в наряд, что ассоциирует образ Елены, которая спровоцировала Троянскую войну.

Сама дипломатка объяснила, что оделась так, потому что 2018 объявлен в Уганде годом Трои.