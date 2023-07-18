Раскол среди «вагнеровцев». Боевик Трошев, который «был вторым после Пригожина», во время бунта переметнулся к ФСБ — СМИ 18 июля, 00:04 Андрей Трошев (Фото:Кремль)

Высокопоставленный боевик так называемой ЧВК Вагнер Андрей Трошев первым из командиров этой террористической организации отказался дальше участвовать в «бунте» главаря «вагнеровцев» Евгения Пригожина.

Об этом сообщает российский правозащитный проект Gulagu.net со ссылкой на источник в «теперь уже бывшем штабе ЧВК Вагнер».



По словам собеседника Gulagu.net, Трошев, который был «вторым лицом после Пригожина в офисе», решил передать ФСБ и министерству обороны страны-агрессора России «внутреннюю информацию». Отказом участвовать в «перевороте» он, как утверждается, добился расположения главы кремлевского режима Путина.

Видео дня

Как пишет Gulagu.net, у Трошева, как и у Пригожина и одного из первых командиров Вагнера Дмитрия Уткина есть звание «героя России». Это полковник в отставке, который отвечал за работу службы безопасности, службы тыла и курировал все связанное с вербовкой заключенных, оформлением их помилования, их отправкой для участия в полномасштабной войне России против Украины и «выводом из зоны боевых действий». Также, по информации проекта, Трошев с сообщниками разыскивал беглецов в России, давил на тех, кто общался с журналистами и правозащитниками, а также добивался прекращения проверок и уголовных дел против «вагнеровцев».

Проект утверждает, что Трошеву предлагают должность «в рамках смежной с министерством обороны структуры», которая вербует заключенных в формирования Шторм Z.

«Вместе с собой Трошев забрал из офиса Пригожина более 10 ключевых сотрудников. Пригожин это расценил как предательство и они с Уткиным инициировали ряд публикаций в их Telegram-каналах с целью дискредитации бывшего подельника», — сказано в сообщении.

Ранее телеканал CNN сообщил, что российский диктатор Путин создал «раскол» между высокопоставленными боевиками Вагнера и их хозяином Евгением Пригожиным, предложив, чтобы ими руководил наемник Андрей Трошев.

Согласно санкционным документами ЕС и Великобритании, Трошев — российский полковник в отставке, один из основателей и исполнительный директор ЧВК Вагнер. Он родился в апреле 1953 года в Ленинграде. Боевик непосредственно участвовал в боевых действиях «вагнеровцев» в Сирии и «вносил решающий вклад в военные действия [режима сирийского диктатора] Башара Асада».

РосСМИ писали, что Трошев — бывший сотрудник специального отряда быстрого реагирования МВД России по Северо-Западному федеральному округу, «ветеран Афганистана и Чечни», награжденный орденами страны-агрессора. Трошев также появлялся на фотографиях с приема в Кремле в декабре 2016 года — там он стоял рядом с Путиным и Уткиным.

Переворот Пригожина в России: коротко

23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ и походе на Москву.



Причиной он назвал якобы удар российской армии по тыловым лагерям «вагнеровцев» в Ростове. Конфликт Пригожина и Шойгу начался раньше: главарь Вагнера последние несколько месяцев настойчиво требовал отставки министра обороны, обвиняя его в плохом управлении войсками оккупантов и недостаточных поставках боеприпасов «вагнеровцам».



24 июня боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже. Вагнеровцы также уничтожили минимум семь бортов российской авиации.



Против Пригожина возбудили уголовное дело за «организацию вооруженного мятежа», в Москве силовики готовились к осаде, а Путин, по данным украинской разведки, экстренно выехал из Москвы на Валдай.



Но, когда колонна «вагнеровцев» уже была в Московской области, в пресс-службе самопровозглашенного «президента» Беларуси заявили, что Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял предложение остановить «бунт».

Вскоре после этого Пригожин объявил, что «разворачивает колонны» из-под Москвы и «идет назад» в полевые лагеря.



Российский диктатор Путин предложил вагнеровцам три варианта действий, один из которых — ссылка в соседнюю страну.



В Кремле утверждали, что Пригожин после неудачного переворота уедет в Беларусь, но, судя по данным перелетов, он летает между Беларусью и Россией. СМИ также сообщали, что в Беларуси якобы начали строить лагеря для ЧВК Вагнер, в частности, в Осиповичах Могилевской области Беларуси (200 км от границы с Украиной).



10 июля появилась информация, что 29 июня Пригожин и командиры подразделений террористов Вагнера встретились с российским диктатором Путиным.

