В России сменили командующего Центральным военным округом. Он отдавал приказ о штурме Мариуполя 17 февраля, 14:36 Андрей Мордвичев (Фото:ГУР)

В России сменили командующего Центральным военным округом. Вместо генерал-полковника Александра Лапина будет генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.

Об этом сообщило пропагандистское агентство РБК в пятницу, 17 февраля.

Ранее 47-летний Мордвичев командовал 8-й армией, руководил подразделениями оккупантов в боях за Мариуполь. СБУ сообщила ему о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины. По данным следствия, он отдавал приказ захватить город и штурмовать Азовсталь.

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Лапина публично обвиняли в провалах армии оккупантов на Донбассе — тогда украинские бойцы освободили от россиян стратегически важный Лиман. Ставленник Кремля в Чечне Рамзан Кадыров назвал Лапина «бездарем», заявив, что во время контрнаступления ВСУ тот только отсиживался во временно оккупированном Луганске.

11 января Минобороны РФ назначило командующим оккупационных войск в Украине главу Генштаба Валерия Герасимова. Его предшественника на этом посту Сергея Суровикина понизили до замкомандующего.

