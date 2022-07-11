«Максимум того, что может посол». Как нетрадиционные методы коммуникации Андрея Мельника помогли открыть глаза немцам на настоящую Россию 11 июля, 17:29 Эксклюзив НВ Андрей Мельник (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Виктор Савинок, политолог, эксперт по политике немецкоязычных стран рассказал Радио НВ о роли украинского посла в Берлине как того, кто смог открыть глаза немцам на реальную Россию.

«Господин Мельник отметился тем, что это, пожалуй, была одна из самых длительных каденций украинского посла в Берлине, поскольку он пробыл без малого здесь 8 лет. Его [каденция] в Германии началась в декабре 2014 года и соответственно она подходит к концу, это солидный срок для любого дипломата. <…> Это свидетельствует о том, что Мельник пользовался большим доверием со стороны президентов Украины, которые находились и находятся в должности в период его каденции как посла и доверием руководства Министерства иностранных дел», — сказал он.

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Эксперт также считает, что украинский дипломат открытой коммуникацией сыграл важную роль в первые недели вторжения России.

«Что касается того, какой была роль Андрея Мельника в ФРГ, то, безусловно, она была важной, поскольку на его плечах лежала коммуникация между Киевом и Берлином. И она на протяжении этих 8 лет не была простой, поскольку в 2014, на стыке 2014−2015 гг. существовал вопрос, связанный с введением санкций ЕС, за которые отвечала в то время Германия и лично канцлер Меркель. Существовал вопрос, касающийся Минского процесса, существовал вопрос, касавшийся опять же Нормандского формата. Безусловно, что многое из этого координировалось непосредственно между Киевом и Берлином в обход посольства, или же оно играло какие-то технические роли в данном случае. Тем не менее, его роль в этих процессах была важной и безусловно, что она выросла и значение выросло после того, как началось широкомасштабное вторжение РФ. И тут я думаю, он делал максимум от того, что мог совершить любой посол. Поскольку он прибег не к совершенно „традиционной“ дипломатии, таким более кулуарным, не публичным методам коммуникации, он же наоборот прибег к очень открытой коммуникации, тем месседжам, в которых нуждалась украинская сторона. В частности, говоря к немцам непосредственно в эфирах ток-шоу, или обращаясь к ним со [страниц] ведущих изданий», — добавил политолог.

По словам Савинка, Андрей Мельник такими действиями заслужил репутацию посла с «нетрадиционными методами работы» и порой даже не дипломатичного. Поскольку он не стеснялся критических замечаний, особенно на своей странице в Twitter.

Аналитик соглашается с информацией прессы, в частности, немецкой, что посол в рамках ротации пойдет не повышение.

«Я считаю, что это плановая ротация. Сложилась ситуация, что мы не видели смены дипломатов [в большинстве] ключевых странах-партнерах. …Ротация дипломатов на этих должностях задержалась. В данном случае речь идет не только о г-не Мельнике, но и о тех, кто был уволен вместе с ним. Это, среди прочего, и о госпоже после в Венгрии, или же о после Украины в Индии, который также отбыл очень длинную каденцию. В данном случае речь идет о том, что задержалась ротация и теперь, по существу, когда многие из тех задач, которые стояли перед Мельником в Германии, — были выполнены. С другой стороны, ВСУ удалось стабилизировать более-менее линию фронта, и поэтому нет такой критической необходимости, чтобы посол находился все время на месте, и можно провести эту ротацию. Мы это увидели в связи с ротацией коллеги Мельника в Польше, г-на Дещицы, ротация которого также была проведена недавно. Поэтому можно говорить, что произойдет плановое изменение руководящеголица. И думаю, стоит доверять тем сообщениям, которые распространяли и немецкие СМИ, что Андрей Ярославович вступит в должность в МИДе и это будет авторитетная должность тоже», — подытожил Савинок.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил украинских послов в Германии, Венгрии, Чехии, Норвегии и Индии.

Соответствующие указы опубликованы на сайте президента Украины в субботу, 9 июля.

Так, президент уволил Андрея Мельника с должности посла Украины в Федеративной Республике Германия, Любовь Непоп — в Венгрии, Вячеслава Яцюка — в Норвегии, Евгения Перебийниса — в Чехии, Игоря Полиху — в Индии и по совместительству в Республике Мальдивы, Федеративной Демократической Республике Непал, Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка, Народной Республике Бангладеш.

Ранее немецкий таблоид Bild писал, что Мельник может занять новую должность в Министерстве иностранных дел в Киеве.

Работник Bild в украинском правительстве заявил, что такое предложение МИД сделал президенту Владимиру Зеленскому. Он отметил, что в Киеве очень ценят Андрея Мельника за его работу. Источники Bild также считают, что переезд посла из Берлина в Киев не будет восприниматься как увольнение.

Андрей Мельник стал послом Украины в ФРГ в декабре 2014 года, в каденцию пятого президента Петра Порошенко. После начала полномасштабной войны России против Украины Мельник подверг резкой критике правительство Германии и канцлера Олафа Шольца за промедление с поставкой вооружения в Украину. Определенные высказывания вызвали неоднозначную реакцию, в частности, слова о Степане Бандере, которые посол сказал в эфире журналисту Тило Юнгу в конце июня.

В целом сам украинский дипломат стал одной из самых популярных и узнаваемых политических персон в стране.

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