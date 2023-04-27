Экс-командира «вагнеровцев» оправдали по делу о нападении на полицейского в Норвегии 27 апреля, 20:11 Андрей Медведев (Фото:скриншот/YouTube/Гулагу-нет Официальный канал)

Бывшего командира боевиков кремлевской ЧВК Вагнера Андрея Медведева в Норвегии приговорили к 14 суткам условно.

Об этом сообщило в Facebook юридическое бюро Matrix advokater, адвокаты которого представляли интересы экс-наемника.



Окружной суд в Осло оправдал Медведева по делу о нападении на полицейских и назначил 14 суток условно по делам о хулиганстве и ношении пневматического оружия в общественном месте. Адвокат экс-«вагнеровца» Брюньульф Риснес в комментарии изданию TV2 сказал, что тот доволен решением. По словам Медведева, он сам «подвергся нападению со стороны полиции». Как пишет AP, экс-боевик признал, что сопротивлялся аресту, но отрицал, что пинал полицейских.

Видео дня

«Если в ближайшие два года Андрей совершит рецидив, его возьмут под стражу на два недели», — сообщил правозащитный проект Gulagu.net.



Медведева обвиняли по делу о драке в баре в Осло 22 февраля. Сообщалось, что когда на место приехала полиция, он сопротивлялся аресту и ударил ногой как минимум одного офицера. Также экс-боевика обвиняли в том, что он пришел в бар с пневматическим пистолетом.



По данным проекта Gulagu.net, который помог Медведеву сбежать из России, он был командиром Евгения Нужина, которого на камеру забили кувалдой, и всего 1-го отделения 4-го взвода 7-го штурмового отряда ЧВК. Медведев рассказывал о том, как «вагнеровцы» убивают «отказников» и расстреливают пленных украинцев, передает Медиазона.