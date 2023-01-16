Бывший командир ЧВК Вагнера сбежал в Норвегию и хочет давать показания против Пригожина 16 января, 16:51 Андрей Медведев (Фото:скриншот видео / Гулагу-нет Официальный канал / YouTube)

Бывший командир кремлевской ЧВК Вагнера Андрей Медведев после участия в полномасштабной войне против Украины запросил политическое убежище в Норвегии и готов давать показания после хозяина ЧВК, олигарха Евгения Пригожина. Об этом сообщает российский правозащитный проект Gulagu.net.

По данным проекта, Медведев — командир Евгения Нужина и всего 1-го отделения 4-го взвода 7-го штурмового отряда ЧВК — сбежал из России 12 января. Его разместили в центре для нарушителей миграционного законодательства в Осло.



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Gulagu.net пишет, что Медведев 6 июля 2022 года подписал контракт на четыре месяца и после его окончания покинул позиции «вагнеровцев».

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«За эти месяцы Медведев стал очевидцем и свидетелем многих казней и внесудебных расправ со стороны службы безопасности Евгения Пригожина, которые те совершали в отношении „отказников“ — тех, кто отказывался воевать против украинцев и кто хотел покинуть ряды этой якобы добровольной организации, которая де-факто принуждает россиян воевать против Украины под угрозой расстрела», — утверждает проект.

Gulagu.net также сообщает, что после ухода Медведева Пригожин и его служба безопасности пытались поймать бывшего «вагнеровца». Его показания могут быть использованы в деле против олигарха и ЧВК.



На видео бывший «вагнеровец» рассказывает, что его контракт без его ведома продлили до шести, а потом — до восьми месяцев, после чего он сбежал. Он жалуется на убийства боевиков своими же, массовое поступление осужденных для восполнения потерь оккупантов, «тупые приказы» и использование наемников как пушечного мяса, оскорбления, избиения и так далее.

16 января советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ЧВК Вагнера уже вывела из российских тюрем и колоний 38 244 заключенных, чтобы использовать их в войне против Украины. По его словам, 29 543 из них уже ликвидированы, ранены, пропали без вести или взяты в плен.

Боевики Вагнера несут серьезные потери при попытках штурма Соледара, за который сейчас идут тяжелые бои. По словам спикера Восточной группировки войск Сергея Череватого, страна-агрессор стянула в район Соледара основные силы, в том числе боевые подразделения «вагнеровцев».

Согласно оценке США по состоянию на конец декабря, в Украине дислоцировано 50 тысяч боевиков ЧВК, из которых 10 тысяч — контрактники, а остальные — завербованные в российских тюрьмах заключенные.