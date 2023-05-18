Бежавший в Норвегию «вагнеровец» Медведев внезапно захотел назад в Россию 18 мая, 18:13 Андрей Медведев (Фото:скриншот/YouTube/Гулагу-нет Официальный канал)

Россиянин Андрей Медведев, бывший член государственной террористической организации ЧВК Вагнера, который несколько месяцев назад бежал в Норвегию и просил там политического убежища, захотел вернуться в РФ.

Об этом сообщает Reutres.

Медведев был командиром одного из подразделений ЧВК Вагнер, в январе 2023 года пересек российско-норвежскую границу и попросил в Норвегии политического убежища.

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ЧВК Вагнер признана в Украине террористической организацией, а Медведев, по его словам, четыре месяца воевал против Украины. Официальной информации о каких-либо шагах Украины для того, чтобы его экстрадировать, не было.

По данным проекта Gulagu.net, который помог Медведеву сбежать из России, он был командиром Евгения Нужина, которого на камеру забили кувалдой, и всего 1-го отделения 4-го взвода 7-го штурмового отряда ЧВК. Медведев рассказывал о том, как «вагнеровцы» убивают «отказников» и расстреливают пленных украинцев, передает Медиазона.

