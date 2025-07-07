Тело Романа Старовойта нашли за кустом в нескольких метрах от его машины (Фото: Скриншот видео / Telegram-канал Baza)

Заместитель начальника отдела управления имуществом Росавтодора, которое подчиняется Минтрансу, Андрей Корнийчук умер вскоре после того, как стало известно об отставке министра транспорта Романа Старовойта и его смерти.

Об этом в понедельник, 7 июля, сообщил российский пропагандистский канал Mash, ссылаясь на источники.

По данным канала, 42-летнему чиновнику внезапно стало плохо прямо на рабочем месте, а прибывшие на место медики констатировали смерть.

Реклама

Как пишет Shot, предварительной причиной смерти якобы стала остановка сердца.

Бывшего министра транспорта РФ и экс-губернатора Курской области Романа Старовойта нашли мертвым возле его машины с огнестрельным ранением. Главная версия следствия — самоубийство, заявили 7 июля в Следственном комитете РФ.

Тело Старовойта нашли в подмосковном Одинцово.

Пропагандистский Telegram-канал Shot сообщил, что Старовойт покончил с собой неподалеку от собственной припаркованной машины Tesla из наградного пистолета, который он получил от МВД в 2023-м году за «содействие в выполнении задач».

Как пишет Медиазона, об отставке Старовойта стало известно 7 июля утром. В Кремле не указали причину, по которой российский диктатор Владимир Путин уволил его из Минтранса. Исполняющим обязанности министра назначили бывшего губернатора Новгородской области Андрея Никитина.

Агентство писало, что отставка может быть связана с перспективой уголовного дела против Старовойта из-за коррупции при строительстве защитных сооружений в Курской области.

Forbes со ссылкой на источник утверждает, что Старовойт застрелился более суток назад.