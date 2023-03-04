Задушили ремнем. В Москве убили одного из создателей российской вакцины Спутник V — СМИ

4 марта, 08:30
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Российские следователи на месте убийства одного из разработчиков Спутник V Андрея Ботикова (Фото:Следственный комитет Москвы)

Российские следователи на месте убийства одного из разработчиков Спутник V Андрея Ботикова (Фото:Следственный комитет Москвы)

В Москве убили ученого Андрея Ботикова, который являлся одним из разработчиков COVID-вакцины Спутник V, сообщило РИА Новости со ссылкой на источники.

Российские следователи сообщили о случае убийства 2 марта на северо-западе Москвы. По данным следствия, 29-летний мужчина поссорился с хозяином и задушил его ремнем.

Как пишет РИА Новости, погибший – именно Ботиков. Источник агентства отметил, что во время допроса подозреваемый в убийстве признал вину.

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Мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за тяжкое преступление. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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Андрей Ботиков с 2014 года работал вирусологом в российском Национальном исследовательском центре имени Гамалеи. В 2021 году, после разработки вакцины Спутник V, российский диктатор Владимир Путин наградил его орденом.

Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Россия Москва Спутник V убийство

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