Шарий выехал из Испании, дело о его экстрадиции закрыли — росСМИ 4 октября, 18:46 Анатолий Шарий (Фото:anatolijsharij via Instagram)

Испанский суд закрыл дело об экстрадиции пророссийского блогера Анатолия Шария в Украину, сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на решение суда.

Как утверждает ТАСС, в решении суда сказано, что от украинской стороны поступила информация о том, что Шарий может находиться в Италии. Суд постановил сообщить о своем решении Интерполу, МИД и Министерству юстиции Испании.

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4 мая правоохранительные органы Испании задержали Анатолия Шария на основании международного ордера. На следующий день, по данным СМИ, его отпустили под подписку о невыезде. Бывшая генпрокурор Ирина Венедиктова говорила, что процесс экстрадиции блогера из Испании в Украину может длиться от трех месяцев до года.

В Украине Шария подозревают в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса Украины:

ст. 111 ( государственная измена);

государственная измена); ст. 161 ( нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков).

Следователи СБУ считают, что Шарий занимался противоправной деятельностью в информационной сфере в ущерб нацбезопасности Украины и действовал по заказу иностранных структур.

СБУ объявила о подозрении Шарию в феврале 2021 года. 20 августа 2021-го СНБО ввел санкции против Шария, его супруги Ольги и матери последней Аллы Бондаренко.

6 сентября 2022 года Верховный Суд окончательно запретил деятельность Партии Шария в Украине.

Анатолий Шарий. Блогер, подозреваемый в госизмене https://www.youtube.com/embed/o8suqUmv3rU