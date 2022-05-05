Шария в Испании отпустили под подписку о невыезде — El Pais 5 мая, 16:08 Цей матеріал також доступний українською Анатолий Шарий (Фото:Анатолий Шарий via Facebook)

Испанский суд отпустил пророссийского блогера Анатолия Шария, подозреваемого в госизмене, под подписку о невыезде. Об этом сообщает El Pais со ссылкой на Национальную судебную коллегию Испании.

Суд отпустил Шария до тех пор, пока Украина не подаст запрос о его экстрадиции. По информации издания, судья запретил блогеру покидать страну, у него забрали паспорт и обязали каждые 15 дней появляться в ближайшем суде. У Украины есть 40 дней на то, чтобы потребовать экстрадиции Шария, пишет El Mundo.

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В четверг СБУ сообщила о том, что 4 мая правоохранительные органы Испании задержали Анатолия Шария. По информации испанских СМИ, он был задержан на основании международного ордера.

Украинская спецслужба подозревает блогера в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса Украины:

ст. 111 ( Государственная измена)

Государственная измена) ст. 161 ( Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков).

Следователи СБУ считают, что Шарий занимался противоправной деятельностью в информационной сфере в ущерб нацбезопасности Украины. Также у них есть основания считать, что блогер действовал по заказу иностранных структур.

СБУ объявила о подозрении Шарию в феврале 2021 года. 20 августа 2021-го СНБО ввел санкции против Шария, его супруги Ольги и матери последней Аллы Бондаренко.

Анатолий Шарий. Блогер, подозреваемый в госизмене https://www.youtube.com/embed/o8suqUmv3rU

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