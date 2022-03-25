Путин уволил своего спецпредставителя Чубайса с занимаемой должности

25 марта, 14:10
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Ранее появилась информация, что Анатолий Чубайс покинул РФ (Фото:kremlin.ru)

Ранее появилась информация, что Анатолий Чубайс покинул РФ (Фото:kremlin.ru)

Глава кремлевского режима Владимир Путин уволил Анатолия Чубайса с поста своего спецпредставителя по связям с международными организациями.

Об этом в пятницу, 25 марта, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Указ об освобождении от должности Анатолия Чубайса подписан президентом», — цитирует его пропагандистский ресурс ТАСС.

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До назначения в 2020 году на эту должность Чубайс занимал пост главы Роснано.

Согласно данным агентства Bloomberg, на данное время он уже покинул страну.

Увольнение Чубайса и его бегство за границу произошли на фоне слухов о потере Путиным поддержки российских элит из-за последствий международных санкций, введенных за агрессию РФ против Украины.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Россия Владимир Путин Война России против Украины Анатолий Чубайс

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