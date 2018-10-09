Чепига продал Mercedes Мишкину. Как установили личность второго отравителя из Солсбери

По данным расследовательской группы Conflict Intelligence Team, установить настоящее имя "Александра Петрова", которого Великобритания обвинила в отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери, удалось благодаря тому, что он купил автомобиль Mercedes у Анатолия Чепиги.

Отмечается, что Чепига (он же "Руслан Боширов") в 2017 году продал BMW X5 и сохранил за собой автомобильный номер, который использовал на новом автомобиле - Mercedes GL-Klasse. Однако, как установил CIT, штрафы за нарушения, совершенные на этом автомобиле, оплачивал некий Александр Евгеньевич.

С помощью пиратской базы данных страховых компаний исследователи узнали, что автомобиль принадлежит Александру Мишкину. В одной из баз они обнаружили снимок водительского удостоверения Мишкина - на нем запечатлен человек, внешне похожий на Александра Петрова.

Ранее расследователи The Insider и Bellingcat сообщили, что настоящее имя Александра Петрова, подозреваемого в отравлении бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, - Александр Евгеньевич Мишкин.

По данным журналистов, Александр Мишкин является военным врачом и сотрудником ГРУ.

4 марта 2018 года бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок в британском Солсбери. Правительство Великобритании заявило, что семья Скрипалей была отравлена веществом военного происхождения, которое было разработано в России.

5 сентября полиция Великобритании назвала имена граждан России, подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. По данным британских правоохранителей, ими являются сотрудники российской военной разведки Александр Петров и Руслан Боширов.

Расследователи Bellingcat и The Insider узнали, что за псевдонимом "Руслан Боширов" скрывается полковник ГРУ и герой России Анатолий Владимирович Чепига из Амурской области. Жители села Березовка подтвердили, что "Руслан Боширов" похож на их бывшего односельчанина Анатолия Чепигу.

В Кремле эту информацию не подтверждают.