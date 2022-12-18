«Вестник добрых новостей». В Кремле дали команду создать новый образ Путина и реабилитировать имидж Минобороны 18 декабря, 07:31 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS)

Кремль предположительно пытается показать российского диктатора Владимира Путина как компетентного военачальника и реабилитировать имидж Министерства обороны. Для этого они прибегают к таким методам, как участие Путина в «бессмысленных мероприятиях», в частности, торжественное открытие индюшачьей фермы или отремонтированной автомагистрали.

Об этом говорится в новом своде американского Института изучения войны по итогам 17 декабря.

Эксперты предполагают, что Кремль, вероятно, огласил встречу Путина с объединенным штабом, чтобы реабилитировать имидж российского Минобороны в ответ на критику провоенного сообщества.

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Согласно аналитике ISW, Кремль, скорее всего, осознанно обнародовал присутствие Герасимова, Шойгу и Суровикина на встрече с Путиным, чтобы представить российское ведомство как организованную, единую и эффективную военную структуру и оградить высшее командование российских вооруженных сил от дальнейшей критики.

По данным Института, эти усилия нежизнеспособны и, вероятно, будут продолжать порождать конфликт между российским МО и ультранационалистическим провоенным сообществом.

Еще одним предположением военных аналитиков является то, что Кремль, вероятно, стремится показать Путина как лидера, поддерживающего связь со своим народом. В частности, это подтверждает освещение участия Путина в «бессмысленных мероприятиях», таких как торжественное открытие индюшачьей фермы или отремонтированной автомагистрали.

Подобные месседжи, по анализу института, направлены на то, чтобы напомнить русскому народу, что Путин является не только военным лидером, но и гражданским, имеющим тесные связи с народом. Это своеобразное напоминание, что Путина нужно рассматривать как «вестника добрых новостей».

Президент РФ Владимир Путин 16 декабря весь день провел в объединенном штабе родов войск, вовлеченных в войну против Украины. Он заслушал «предложения командующих по ближайшим и среднесрочным действиям».