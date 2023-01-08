Была за решеткой 20 лет. В США освободили одну из самых известных шпионок холодной войны 8 января, 12:42 Ана Монтес (Фото:Федеральное бюро расследований США)

В США в пятницу, 6 января, выпустили из тюрьмы Ану Монтес — одну из самых известных шпионок времен холодной войны, которая работала на Кубу.

Соответствующие данные указаны в базе Федерального бюро тюрем США.



Как пишет BBC, женщина была аналитиком в Разведывательном управлении Минобороны США. Ее задержали в 2001 году после того, как оказалось, что 17 лет она шпионила для Кубы. Монтес обвинили в раскрытии четырех американских шпионов и многих секретных материалов.

Видео дня

«Кубинцы хорошо знали все, что мы знали о них, и могли использовать это в свою пользу. Кроме того, она могла повлиять на оценки Кубы в своих разговорах с коллегами, а также нашла возможность предоставить информацию, которую она получила, другим силам», — сказала о Монтес в 2012 году Мишель Ван Клив – глава контрразведки США при президенте Джордже Буши .

По словам Ван Клив, у шпионки было много информации о том, как США действовали на Кубе.

Согласно данным следствия, Ана Монтес была завербована в 1984 году. Она согласилась работать на иностранную разведку из-за собственных взглядов. В частности, женщина возмущалась тем, что США поддерживали повстанцев Контрас в Никарагуа, подозреваемых в совершении военных преступлений и других зверств в стране.

На протяжении годов своей шпионской деятельности Монтес каждые несколько недель встречалась с кубинскими кураторами в ресторанах Вашингтона. Секретную информацию она посылала закодированными сообщениями на пейджер, а приказы получала с помощью коротковолнового радио.

В результате Монтес приговорили к 25 годам тюремного заключения. Выносивший приговор судья сказал, что она поставила под угрозу «нацию в целом».

После выхода из тюрьмы Ана Монтес будет пять лет оставаться под наблюдением. Правоохранители будут мониторить ее использование интернетом, а сама она не сможет работать на правительство или контактировать с иностранными агентами без разрешения.