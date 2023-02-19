Франция на следующей неделе передаст Украине легкие танки AMX-10 RC — министр 19 февраля, 15:00 AMX-10 RC (Фото:davric / Wikimedia)

Франция в конце следующей недели передаст Украине легкие танки AMX-10 RC, заявил министр обороны страны Себастьян Лекорню в интервью Le Parisien, опубликованном в воскресенье, 19 февраля.

«Тренировки уже заканчиваются, эта бронетехника будет доставлена с конца следующей недели», — сказал министр.

Лекорню не ответил на вопрос о том, сколько бронемашин будет предоставлено, так как не хочет «давать никакой стратегической для России информации».

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При этом чиновник добавил, что Франция пока не будет поставлять Украине танки Leclerc.

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14 февраля Forces Operations сообщило, что Франция отправляет в Украину первую партию из 14 легких танков AMX-10 RC. Издание писало, что украинские экипажи прошли программу обучения на этих машинах.

Инфографика: NV