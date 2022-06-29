«Им не хватило несколько секунд». О чем рассказывают спасшиеся с ТЦ Амстор в Кременчуге после ракетного удара РФ 29 июня, 12:09 Эксклюзив НВ Руины ТРЦ Амстор в Кременчуге, 28 июня (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Олег Булашев, главный редактор Кременчугской газеты в эфире Радио НВ поделился рассказами тех, кто пережил российский ракетный удар по торговому центру в Кременчуге.

«Конечно, мы уже пообщались с теми, кто был в тот момент в торговом центре, с теми, кто сейчас ранен и лечится в кременчугских городских больницах. Вот например, работник магазина [бытовой техники], Александр нам рассказал очень интересную информацию, как мне кажется. В социальных сетях и пабликах Кременчуга распространяется информация о том, что почти за двое-трое суток до этого руководство торгового центра позволило магазинам работать во время воздушной тревоги. Если раньше они должны обязательно закрываться и покупатели и продавцы должны были идти в укрытие, которое находится ближе всего через дорогу от торгового центра. ( у самого ТЦ его нет), так вот [накануне] поступило сообщение, что можете работать», — сказал журналист.

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Подобное решение руководства торгово-центра Булашев связывает с необходимостью владельцам торговых точек в здании оплатить арендную плату, которая должна была вырасти.

«Это связывали с тем, что планировали поднять арендную плату, и владельцы магазинов начали говорить, что они не выдержат такой нагрузки и вот с этим это [решение] связано. Но так это или нет — еще будут проверять. Я общался лично с генеральным прокурором Украины и вот об этой истории ей рассказал. Она сегодня, как и министр внутренних дел, находится в Кременчуге», — добавил он.

По его словам, между объявлением о воздушной тревоге и ударом российской ракеты прошло немного больше времени, чем сообщалось накануне.

«Хочу вас кое-что исправить. Это официальная информация от Министра внутренних дел. Было не две минуты, а чуть больше — почти 10 минут. Люди действительно начали выходить. Вот Александр рассказал, что когда раздалась воздушная тревога, они начали выходить не в укрытие, а во двор, там где они обычно курят и он сказал, что запомнил только грохот, понял, что что-то летит и дальше у него в глазах. потемнело. Он ничего не помнит как и что произошло, но он понял, что пришел в себя. Сказал, что все было в дыму и он увидел просвет, как солнце и он став на колени начал ползти, потому что понял, что нужно спасти свою жизнь. Его взрывной волной отбросило под машину. А еще он говорит, что ребята с которыми он работал вместе, которые посещали его в больнице, рассказывают, что коллегу из другого магазина взрывной волной выбросило в метрах 20−30. Там есть забор одного из предприятий и его выбросило за этот забор», — рассказывает Булашев.

Журналист также поделился историями о пропавших без вести, которые рассказали очевидцы российского удара.

«Мы знаем историю, когда работник магазина вышел во время воздушной тревоги, но когда прилетевшая ракета он пытался спасти [людей], он снял с себя одежду, прижал к лицу и вошел [внутрь]. После этого его никто не видел. Как сложилась его судьба, мы можем только догадываться», — продолжил он.

По предварительным данным местного журналиста, 17 жертв нашли в здании ТРЦ, 9 почти при выходе, то есть, как отметил Булашев, им не хватило нескольких секунд, и они погибли, вероятно, от угарного газа. Остальные тела были найдены ближе к эпицентру, куда попала ракета. Один человек погиб от травм в больнице.

«Я вам хочу сказать, что спасатели вчера прибывали в Кременчуг из разных областей. И с Киевской, Черкасской, Сумской и конечно полтавские спасатели — все приехали помогать. Министр внутренних дел сказал, что постараются как можно быстрее произвести разбор завалов, но уже [впоследствии] на брифинге он заявил, что разбор удалось провести на 60% площади [здания]. Сооружение в ужасном состоянии, по периметру есть только одна стена, крыша обрушилась. Спасатели пытаются все распиливать конструкции. Я общался с одним спасателем, он рассказал, что для него самым тяжелым был не разбор завалов, потому что раньше уже были прилеты. Он добавил, что в этом торговом центре была такая температура, что металлические конструкции плавились и из-за такой высокой температуры вряд ли кто-то остался под обломками», — рассказал местный журналист.

Что касается количества людей, которые могли находиться в ТРЦ во время российской атаки, то Олег Булашев назвал количество по меньшей мере в две сотни человек.

«Люди, с которыми мы общались, те же продавцы магазинов говорили, что [в момент удара] в магазине был не наибольший наплыв [посетителей]. Действительно, когда пиковый период, там может находиться до 1000 человек, но в настоящее время по предварительным подсчетам были от 200 человек. Когда раздалась воздушная тревога, а в последнее время кременчужане к ней уже привыкли и не так активно идут к укрытиям. Наша редакция находится неподалеку, когда пролетела ракета, то в нашем доме посыпались окна. [Далее] судьба секунды и раздался взрыв. Мы спустились в укрытие, но поняли, что что-то происходит. Нам в Telegram читатели начали писать, что взорвалось то там, то там, но никто ясно не мог сказать, где именно был прилет. Лишь через несколько минут один наш коллега позвонил по телефону и сказал, что прилетело в район ТРЦ Амстор. Мы не могли понять, почему именно туда, потому что там ничего, что может быть связано с войной. Тогда мы с оператором вышли на место и увидели эти ужасные кадры», — резюмировал он.

27 июня РФ нанесла ракетный удар по торговому центру Амстор в городе Кременчуг Полтавской области. По словам президента Владимира Зеленского, на тот момент в торговом центре могли находиться около 1000 человек. Позже стало известно, что многие успели вывести перед ударом.

Площадь пожара в результате российского авиаудара составила 10 тыс. 300 кв. м. На месте обнаружили 18 погибших и семь фрагментов тел, один человек скончался в больнице. 21 человек считается пропавшим без вести. Спасатели разобрали 60% завалов.

В городе расположен Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, самый большой в Украине. В начале апреля российские агрессоры нанесли по НПЗ массированный ракетный удар. Власти заявили, что НПЗ не возобновит работу до конца года.

Министр внутренних дел Денис Монастырский во время брифинга 28 июня рассказал, что и он лично, и журналисты полностью обошли территорию ТРЦ в Кременчуге, в котором находились только магазины, и территорию соседнего завода, где производили строительные смеси и технику для строительства. По словам главы ведомства, ничего связанного с военными там не было.

Глава МВД добавил, что российский удар по ТЦ был разрушительным — попавшая в здание российская ракета Х-22 содержит более 900 кг взрывчатки. Взрыв в торговом центре произошел в час пик, в 15:54.

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