«Им не хватило несколько секунд». О чем рассказывают спасшиеся с ТЦ Амстор в Кременчуге после ракетного удара РФ

29 июня, 12:09
Эксклюзив НВ
Руины ТРЦ Амстор в Кременчуге, 28 июня (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Руины ТРЦ Амстор в Кременчуге, 28 июня (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Олег Булашев, главный редактор Кременчугской газеты в эфире Радио НВ поделился рассказами тех, кто пережил российский ракетный удар по торговому центру в Кременчуге.

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«Конечно, мы уже пообщались с теми, кто был в тот момент в торговом центре, с теми, кто сейчас ранен и лечится в кременчугских городских больницах. Вот например, работник магазина [бытовой техники], Александр нам рассказал очень интересную информацию, как мне кажется. В социальных сетях и пабликах Кременчуга распространяется информация о том, что почти за двое-трое суток до этого руководство торгового центра позволило магазинам работать во время воздушной тревоги. Если раньше они должны обязательно закрываться и покупатели и продавцы должны были идти в укрытие, которое находится ближе всего через дорогу от торгового центра. ( у самого ТЦ его нет), так вот [накануне] поступило сообщение, что можете работать», — сказал журналист.

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Подобное решение руководства торгово-центра Булашев связывает с необходимостью владельцам торговых точек в здании оплатить арендную плату, которая должна была вырасти.

«Это связывали с тем, что планировали поднять арендную плату, и владельцы магазинов начали говорить, что они не выдержат такой нагрузки и вот с этим это [решение] связано. Но так это или нет — еще будут проверять. Я общался лично с генеральным прокурором Украины и вот об этой истории ей рассказал. Она сегодня, как и министр внутренних дел, находится в Кременчуге», — добавил он.

По его словам, между объявлением о воздушной тревоге и ударом российской ракеты прошло немного больше времени, чем сообщалось накануне.

«Хочу вас кое-что исправить. Это официальная информация от Министра внутренних дел. Было не две минуты, а чуть больше — почти 10 минут. Люди действительно начали выходить. Вот Александр рассказал, что когда раздалась воздушная тревога, они начали выходить не в укрытие, а во двор, там где они обычно курят и он сказал, что запомнил только грохот, понял, что что-то летит и дальше у него в глазах. потемнело. Он ничего не помнит как и что произошло, но он понял, что пришел в себя. Сказал, что все было в дыму и он увидел просвет, как солнце и он став на колени начал ползти, потому что понял, что нужно спасти свою жизнь. Его взрывной волной отбросило под машину. А еще он говорит, что ребята с которыми он работал вместе, которые посещали его в больнице, рассказывают, что коллегу из другого магазина взрывной волной выбросило в метрах 20−30. Там есть забор одного из предприятий и его выбросило за этот забор», — рассказывает Булашев.

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Журналист также поделился историями о пропавших без вести, которые рассказали очевидцы российского удара.

«Мы знаем историю, когда работник магазина вышел во время воздушной тревоги, но когда прилетевшая ракета он пытался спасти [людей], он снял с себя одежду, прижал к лицу и вошел [внутрь]. После этого его никто не видел. Как сложилась его судьба, мы можем только догадываться», — продолжил он.

По предварительным данным местного журналиста, 17 жертв нашли в здании ТРЦ, 9 почти при выходе, то есть, как отметил Булашев, им не хватило нескольких секунд, и они погибли, вероятно, от угарного газа. Остальные тела были найдены ближе к эпицентру, куда попала ракета. Один человек погиб от травм в больнице.

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«Я вам хочу сказать, что спасатели вчера прибывали в Кременчуг из разных областей. И с Киевской, Черкасской, Сумской и конечно полтавские спасатели — все приехали помогать. Министр внутренних дел сказал, что постараются как можно быстрее произвести разбор завалов, но уже [впоследствии] на брифинге он заявил, что разбор удалось провести на 60% площади [здания]. Сооружение в ужасном состоянии, по периметру есть только одна стена, крыша обрушилась. Спасатели пытаются все распиливать конструкции. Я общался с одним спасателем, он рассказал, что для него самым тяжелым был не разбор завалов, потому что раньше уже были прилеты. Он добавил, что в этом торговом центре была такая температура, что металлические конструкции плавились и из-за такой высокой температуры вряд ли кто-то остался под обломками», — рассказал местный журналист.

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Что касается количества людей, которые могли находиться в ТРЦ во время российской атаки, то Олег Булашев назвал количество по меньшей мере в две сотни человек.

«Люди, с которыми мы общались, те же продавцы магазинов говорили, что [в момент удара] в магазине был не наибольший наплыв [посетителей]. Действительно, когда пиковый период, там может находиться до 1000 человек, но в настоящее время по предварительным подсчетам были от 200 человек. Когда раздалась воздушная тревога, а в последнее время кременчужане к ней уже привыкли и не так активно идут к укрытиям. Наша редакция находится неподалеку, когда пролетела ракета, то в нашем доме посыпались окна. [Далее] судьба секунды и раздался взрыв. Мы спустились в укрытие, но поняли, что что-то происходит. Нам в Telegram читатели начали писать, что взорвалось то там, то там, но никто ясно не мог сказать, где именно был прилет. Лишь через несколько минут один наш коллега позвонил по телефону и сказал, что прилетело в район ТРЦ Амстор. Мы не могли понять, почему именно туда, потому что там ничего, что может быть связано с войной. Тогда мы с оператором вышли на место и увидели эти ужасные кадры», — резюмировал он.

27 июня РФ нанесла ракетный удар по торговому центру Амстор в городе Кременчуг Полтавской области. По словам президента Владимира Зеленского, на тот момент в торговом центре могли находиться около 1000 человек. Позже стало известно, что многие успели вывести перед ударом.

Площадь пожара в результате российского авиаудара составила 10 тыс. 300 кв. м. На месте обнаружили 18 погибших и семь фрагментов тел, один человек скончался в больнице. 21 человек считается пропавшим без вести. Спасатели разобрали 60% завалов.

https://twitter.com/lorenzo_tondo/status/1541517521177673728

В городе расположен Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, самый большой в Украине. В начале апреля российские агрессоры нанесли по НПЗ массированный ракетный удар. Власти заявили, что НПЗ не возобновит работу до конца года.

https://twitter.com/lorenzo_tondo/status/1541789694018584578

Министр внутренних дел Денис Монастырский во время брифинга 28 июня рассказал, что и он лично, и журналисты полностью обошли территорию ТРЦ в Кременчуге, в котором находились только магазины, и территорию соседнего завода, где производили строительные смеси и технику для строительства. По словам главы ведомства, ничего связанного с военными там не было.

Глава МВД добавил, что российский удар по ТЦ был разрушительным — попавшая в здание российская ракета Х-22 содержит более 900 кг взрывчатки. Взрыв в торговом центре произошел в час пик, в 15:54.

Редактор: Алексей Супрун

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Теги:   Россия Полтавская область Кременчуг Украина Российско-украинская война Радио НВ Война России против Украины

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