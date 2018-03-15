Amnesty International: В России усилили давление на противников президентских выборов

Сторонники Навального неоднократно выходили на акции с призывом бойкотировать выборы

Власти России активизировали преследования политических активистов, которые выступают против проведения президентских выборов, заявили в международной правозащитной организации Amnesty International.

По данным правозащитников, противников проведения президентских выборов задерживают и арестовывают, систематически нарушая их права.

"Намерение Кремля предельно ясно – на финальном этапе избирательной кампании зачистить улицы от наиболее рьяных демонстрантов и сторонников бойкота", – сказал заместитель директора Amnesty International по Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев.

Он добавил, что власти прибегли "к своему излюбленному методу - сажать своих критиков за решетку без каких бы то ни было оснований".

Идею бойкота выборов пропагандирует один из самых ярких российских оппозиционеров Алексей Навальный, которому отказали в регистрации в кандидаты на пост президента РФ.

В последнее время его сторонники стали жертвами самых разнообразных преследований, в том числе произвольных задержаний и арестов.

Выборы президента РФ назначены на 18 марта 2018 года – день аннексии Крыма. В этот день четыре года назад было подписано так называемое соглашение "о принятии Крыма и города Севастополя в состав России".