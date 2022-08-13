Подключатся независимые эксперты. Amnesty International пересмотрит свой скандальный отчет о ВСУ — СМИ 13 августа, 22:05 Amnesty International (Фото:Amnesty International Polska/Facebook)

Правозащитники из Amnesty International после длительной критики пересмотрят свой отчет о войне в Украине, сообщает Deutsche Presse-Agentur.

Согласно данным журналистов, правозащитная организация Amnesty International хочет пересмотреть свое исследование. Согласно заявлению организации, независимые эксперты тщательно изучат этот процесс.

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Недавно организация опубликовала отчет, в котором украинских военных обвинили в том, что их тактика ведения боевых действий якобы подвергает опасности мирных жителей. Этот отчет вызвал широкую критику как в Украине, так и в мире.

В Офисе президента накануне заявили, что Amnesty International участвует в российской кампании по дезинформации. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Amnesty International создает «фальшивый баланс между преступником и жертвой», а министр обороны Алексей Резников назвал отчет «свидетельством потери адекватности и способом уничтожить авторитет» организации.



Президент Владимир Зеленский сказал, что отчет, в котором Amnesty не упоминает многочисленные военные преступления российских оккупантов в Украине, является попыткой переложить ответственность с агрессора на жертву.



Украинский офис Amnesty International заявил, что не имеет отношения к подготовке скандального отчета и что этим занималась отдельная команда Департамента реагирования на кризисы Amnesty. Директор украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук 5 августа объявила об увольнении.

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