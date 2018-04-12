Amnesty International назвала страны-лидеры по количеству смертных приговоров

По данным правозащитной организации Amnesty International, в 2017 году в 23 странах было проведено 993 смертных казни, что на 4% меньше, чем в 2016 году, и на 39% меньше, чем в 2015-м.

Всего в прошлом году в 53 странах был вынесен 2591 смертный приговор, тогда как годом ранее их было 3117, сообщает DW.

Впрочем, эти цифры не учитывают тысячи казней и смертных приговоров, которые, по данным Amnesty International, осуществляются в Китае, где соответствующая информация считается государственной тайной и является засекреченной.

По данным организации, именно Китай является страной с наибольшим числом казней. В Иране, Саудовской Аравии, Ираке и Пакистане произошло 84% всех казней. США провели 23 казни. Кроме того, в 2017 году восстановили высшую меру наказания Бахрейн, Иордания, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты.

В организации также заключают, что двадцать африканских стран, расположенных к югу от Сахары, на данный момент отменили смертную казнь за любые преступления. В прошлом году только две страны в этом регионе осуществляли казни - Сомали и Южный Судан.

Другие страны также снижают количество казней. В частности, в Иране в 2017 году количество казней уменьшилось на 11%, а казней, связанных с наркотиками - на 40%. В Малайзии меняется законодательство по борьбе с наркотиками, что также влияет на количество казней.

Впрочем, в Amnesty International заявляет об обеспокоенности из-за продолжения применения высшей меры наказания за преступления, связанные с наркотиками, в 15 странах. Различные казни, связанные с наркотиками, были зарегистрированы в Китае, Иране, Сингапуре и Саудовской Аравии, где их количество выросло с 16% в 2016 году до 40% в 2017 году.

Кроме того, правозащитники обеспокоены тем, что в прошлом году в Иране было казнено пять несовершеннолетних, а еще 80 лицам до 18 лет было вынесено смертные приговоры. Всего, по данным организации, сейчас во всем мире по крайней мере 21 919 лицам вынесены смертные приговоры.