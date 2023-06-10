Только один клан Кремля. Политолог раскрыл, кто получит выгоду с перезапуска аммиакопровода Тольятти-Одесса 10 июня, 10:37 Главную выгоду от возобновления транзита аммиака получит ближайший соратник российского дикторота Владимира Путина — секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев (Фото:Википедия)

В интервью для NV политолог Иван Преображенский уверяет, что на возобновлении деятельности аммиакопровода Тольятти-Одесса настаивает один из самых доверенных и близких людей российского диктатора Владимира Путина — секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

«Я думаю, что для того, чтобы его понять, необходимо знать, кто, говоря языком нынешней российской правящей элиты, „крышует“ этот аммиакопровод, под кем он работает, какие структуры, близкие к Кремлю, связанные с Кремлем, в реальности являются выгодополучателями от того, чтобы он возобновил работу. С учетом того, что министром сельского хозяйства, одним из крупнейших сельскохозяйственных лоббистов сейчас стал сын секретаря Совета безопасности Патрушева, мы можем предположить, что заинтересован в этом именно клан Патрушева. И тогда понятно», — отмечает политолог.

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По его мнению, клан Патрушевых до сих пор сохраняет влияние в РФ, хотя оно значительно меньше того, каким было до войны и в сфере международной политики. Семья Патрушевых до сих пор способна принимать нужные решения, коррумпировать международных партнеров в Азии и Африке, куда можно поставлять аммиак. Однако, подчеркивает политолог, следует обратить внимание не на «псевдопатриотизм и идеологические лозунги», а на «их кошелек».

«Россияне должны были бы воевать. Давайте посмотрим, как продолжалась агрессия на юге и востоке Украины: именно в частности за этот аммиакопровод, как это ни странно звучит. Соответственно, они пытались это продавить. Очевидно, до самого последнего момента мы видели, что на их стороне де-факто была значительная часть ООНовской бюрократии, которая эту идею активно поддерживала», — добавил Иван Преображенский.

Эксперт резюмирует, что вопрос заключается в том, кто же принял решение о нанесении авиаудара по аммиакопроводу. И клан Патрушевых явно не заинтересован в этом, так как разрывать соглашение, на котором они настаивали больше полугода, это выглядит довольно странно.

Идея с реанимацией поставок через аммиакопровод Тольятти-Одесса принадлежит российскому руководству, которое постоянно требует ее реализации в обмен на согласие Москвы продлевать зерновую сделку.

В ООН уже предложили создать рабочую группу для возобновления поставок. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что допускает возобновление транзита аммиака. Несмотря на то, за это время часть провода в Харьковской области уже была дважды атакована российскими войсками.