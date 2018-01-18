Американской паре грозит пожизненное заключение за пытки 13 детей

Супругам Дэвиду и Луизе Турпинам из Южной Калифорнии, которые удерживали в плену 13 своих детей, предъявлено обвинение в пытках и жестоком обращении.

Как передает AP, 57-летнему Дэвиду и 49-летней Луизе грозит пожизненное заключение за издевательства над собственными детьми.

Прокурор округа Риверсайд Майк Хестрин заявил, что пара держала своих детей взаперти и разрешала им принимать душ не более одного раза в год.

В то же время отец подозреваемого заявил, что не верит этим заявлениям. Он собирается поговорить со своими внуками, чтобы "узнать реальную историю".

Тайна семьи Турпинов стала известна 14 января, когда 17-летняя дочь смогла убежать из своего дома, выбравшись через окно. Добравшись до телефона, она позвонила в 911. Приехавшие по вызову полицейские обнаружили детей, прикованных к кроватям. Девушка планировала свой побег в течение двух лет.

Дети страдали от недоедания, когнитивных нарушений (снижение памяти, умственной работоспособности), у них отсутствуют элементарные познания о жизни. Самая старшая из детей - 29-летняя женщина - весит всего 37 кг.