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Американский таблоид шантажировал интимными снимками главу Amazon Джеффа Безоса

Сегодня, 06:38
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ЕРА

Джефф Безос

Издание Daily Mail сообщает, что редактор таблоида National Enquirer Дилан Говард написал основателю Amazon Джеффу Безосу несколько писем с угрозами опубликовать его интимные фото.

Также редактор угрожал опубликовать фотографии второй половинки Безоса Лорен Санчес.

Говард в письме Безосу также потребовал, чтобы он опроверг слова о том, что публикации National Enquirer о его личной жизни были "политически мотивированы" 

Безос опубликовал письма и отметил, что "они сработали не так, как рассчитывал Говард".

Теги:   Amazon Джефф Безос

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