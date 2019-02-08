Американский таблоид шантажировал интимными снимками главу Amazon Джеффа Безоса
Сегодня, 06:38
17
Издание Daily Mail сообщает, что редактор таблоида National Enquirer Дилан Говард написал основателю Amazon Джеффу Безосу несколько писем с угрозами опубликовать его интимные фото.
Также редактор угрожал опубликовать фотографии второй половинки Безоса Лорен Санчес.
Говард в письме Безосу также потребовал, чтобы он опроверг слова о том, что публикации National Enquirer о его личной жизни были "политически мотивированы"
Безос опубликовал письма и отметил, что "они сработали не так, как рассчитывал Говард".