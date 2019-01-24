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Американский сенатор призвал выслать из США дипломатов из Венесуэлы

Вчера, 04:01
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ЕРА

Марко Рубио ответил на заявление Николаса Мадуро

Сенатор от Республиканской партии США Марко Рубио заявил о необходимости выслать из страны всех дипломатов из Венесуэлы.

"Я призвал Госдепартамент выслать всех дипломатов Мадуро в США и признать новых дипломатов и послов, которые будут назначены новым легитимным президентом", - заявил Рубио.

Заявление Рубио последовало после того, как президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США и дал американским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну.

Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп признал главой Венесуэлы спикера оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо, который принял присягу в качестве "исполняющего обязанности президента".

Теги:   Венесуэла США Марко Рубио

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