Американский сенатор призвал выслать из США дипломатов из Венесуэлы
Сенатор от Республиканской партии США Марко Рубио заявил о необходимости выслать из страны всех дипломатов из Венесуэлы.
"Я призвал Госдепартамент выслать всех дипломатов Мадуро в США и признать новых дипломатов и послов, которые будут назначены новым легитимным президентом", - заявил Рубио.
Заявление Рубио последовало после того, как президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США и дал американским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну.
Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп признал главой Венесуэлы спикера оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо, который принял присягу в качестве "исполняющего обязанности президента".