Американский сенатор призвал выслать из США дипломатов из Венесуэлы Вчера, 04:01 266 Цей матеріал також доступний українською ЕРА Марко Рубио ответил на заявление Николаса Мадуро ЕРА

Сенатор от Республиканской партии США Марко Рубио заявил о необходимости выслать из страны всех дипломатов из Венесуэлы.

"Я призвал Госдепартамент выслать всех дипломатов Мадуро в США и признать новых дипломатов и послов, которые будут назначены новым легитимным президентом", - заявил Рубио.

I have urged @StateDept to expel all Maduro diplomats in the United States & recognize new diplomats & ambassadors appointed by legitimate President @jguaido 23 января 2019 г.

Заявление Рубио последовало после того, как президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США и дал американским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну.

Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп признал главой Венесуэлы спикера оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо, который принял присягу в качестве "исполняющего обязанности президента".