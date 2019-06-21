США запретили своим самолетам летать над водами Ирана Сегодня, 09:11 Цей матеріал також доступний українською U.S. Navy/Handout via REUTERS Запрет связан со сбитым американским беспилотником U.S. Navy/Handout via REUTERS

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) запретило американским самолетам летать в воздушном пространстве над контролируемыми Ираном Оманским и Персидским заливами.

Об этом сообщается на странице FAA в Twitter.



Уведомление распространяется на всех американских авиаперевозчиков и коммерческих операторов.

Полеты над этими водами запрещены до дальнейшего распоряжения. При этом пилоты могут отклониться от запрета в случае чрезвычайной ситуации.

В управлении отметили, что запрет связан с «усилившейся военной активностью и политической напряженностью», в частности, со сбитым Ираном американским беспилотником.

В связи с этим коммерческие рейсы находятся в зоне риска, добавили в FAA.

Напомним, Корпус стражей Исламской революции заявил, что сбил американский разведывательный беспилотник в провинции Хормозган на юге Ирана.

Трамп заявил, что Иран совершил «очень большую ошибку». Позже он допустил, что силы Ирана могли уничтожить беспилотник по ошибке.

В Пентагоне заявили, что сбитый американский беспилотник не нарушал воздушное пространство Ирана.