США запретили своим самолетам летать над водами Ирана
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) запретило американским самолетам летать в воздушном пространстве над контролируемыми Ираном Оманским и Персидским заливами.
Об этом сообщается на странице FAA в Twitter.
Уведомление распространяется на всех американских авиаперевозчиков и коммерческих операторов.
Полеты над этими водами запрещены до дальнейшего распоряжения. При этом пилоты могут отклониться от запрета в случае чрезвычайной ситуации.
В управлении отметили, что запрет связан с «усилившейся военной активностью и политической напряженностью», в частности, со сбитым Ираном американским беспилотником.
В связи с этим коммерческие рейсы находятся в зоне риска, добавили в FAA.
NYT: Трамп в последнюю минуту отменил удар по Ирану
Напомним, Корпус стражей Исламской революции заявил, что сбил американский разведывательный беспилотник в провинции Хормозган на юге Ирана.
Трамп заявил, что Иран совершил «очень большую ошибку». Позже он допустил, что силы Ирана могли уничтожить беспилотник по ошибке.
В Пентагоне заявили, что сбитый американский беспилотник не нарушал воздушное пространство Ирана.