Американский суд постановил властям Ирана выплатить компенсации жертвам терактов 11 сентября

В среду, 2 мая, американский суд обязал Иран выплатить компенсации родственникам людей, которые погибли во время терактов 11 сентября 2001 года.

Общая сумма выплат составит более шести миллиардов долларов, передает ABC News.

Республика Иран, Корпус стражей исламской революции и Центральный банк Ирана признаны виновными в причастности к смерти 1008 человек.

Размер компенсации будет зависеть от степени родства. По 12,5 миллионов долларов получат супруги погибших, по 8,5 миллиона долларов - родители и дети. По 4,25 миллиона долларов получат братья и сестры погибших.

По официальной версии организатором серии терактов в Нью-Йорке 11 сентября стала террористическая организация Аль-Каида. 19 террористов захватили четыре самолета и направили их на нью-йоркские башни-близнецы и Пентагон. Пассажиры четвертого самолета вступили в противостояние с боевиками, из-за чего самолет разбился над Пенсильванией. Минимум 2977 человек погибли.