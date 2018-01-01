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Американский суд перенес слушания по признанию виновной россиянки Бутиной

Сегодня, 23:17
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Ранее сообщалось, что Бутина согласилась признать свою вину

Фото: Интерфакс

В США суд принял решение перенести на 13 декабря заседание, на котором планирует признать свою вину в попытке повлиять на американскую политику гражданка РФ Мария Бутина.

Об этом передает Reuters.

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15 июля в Вашингтоне задержали гражданку РФ Марию Бутину по подозрению в попытке повлиять на политику США по указанию высокопоставленного чиновника из Кремля.

Ей объявили официальные обвинения по двум пунктам – в сговоре с целью работы иностранным агентом и в деятельности как иностранного агента без соответствующей регистрации.

Позже в СМИ появилась информация, что Бутина решила отказаться от заявления о своей невиновности.

Теги:   Мария Бутина Россия США

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