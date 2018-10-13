Американский штат Юта признал Голодомор в Украине геноцидом

Американский штат Юта признал Голодомор 1932-33 в Украине геноцидом, сообщило посольство Украины в США.
Губернатор Юты Гари Герберт в ходе встречи с послом Украины в США Валерием Чалым подписал Декларацию о почтении памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-1933 годов в Украине.
Ранее сообщалось, что Сенат США 4 октября единогласно поддержал резолюцию с признанием Голодомора 1932-33 годов геноцидом украинского народа.
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Штат Юта признал Голодомор 1932-33 в Украине геноцидом.- UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) 13 октября 2018 г.
Губернатор Гарри Герберт подписал соответствующее Декларацию во время встречи с Послом Украины в США Валерием Чалым и объявил 24 ноября 2018 в Юте Днем памяти украинского Голодомора-геноцида.
Детали: https://t.co/7NnAsMc66X pic.twitter.com/1MBq4knlEU
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