13 октября 2018, суббота

Американский штат Юта признал Голодомор в Украине геноцидом

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Губернатор Юты Гари Герберт с послом Украины в США Валерием Чалым
usa.mfa.gov.ua

Губернатор Юты Гари Герберт с послом Украины в США Валерием Чалым

Американский штат Юта признал Голодомор 1932-33 в Украине геноцидом, сообщило посольство Украины в США.

Губернатор Юты Гари Герберт в ходе встречи с послом Украины в США Валерием Чалым подписал Декларацию о почтении памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-1933 годов в Украине.

Ранее сообщалось, что Сенат США 4 октября единогласно поддержал резолюцию с признанием Голодомора 1932-33 годов геноцидом украинского народа.

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