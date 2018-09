Американский сенатор приветствовал новый указ Трампа о санкциях, но счел его слишком мягким

Американский сенатор-демократ от штата Мэриленд Крис Ван Холлен приветствовал принятый президентом Дональдом Трампом указ об ответственности за вмешательство в американские выборы, но счел его слишком мягким.

"Защита наших выборов от иностранных атак является одной из самых насущных проблем, стоящих перед нашей страной. Указ президента признает эту угрозу, но заходит недостаточно далеко", - написал политик в Twitter.

По мнению сенатора, в преддверии промежуточного голосования в парламент США единственным реальным решением было бы принятие инициативы, которую он и его коллега Марко Рубио представили в августе текущего года.

