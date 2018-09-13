13 сентября 2018, четверг

Американский сенатор приветствовал новый указ Трампа о санкциях, но счел его слишком мягким

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Сенатор-демократ от штата Мэриленд Крис Ван Холлен

Сенатор-демократ от штата Мэриленд Крис Ван Холлен

Американский сенатор-демократ от штата Мэриленд Крис Ван Холлен приветствовал принятый президентом Дональдом Трампом указ об ответственности за вмешательство в американские выборы, но счел его слишком мягким.

"Защита наших выборов от иностранных атак является одной из самых насущных проблем, стоящих перед нашей страной. Указ президента признает эту угрозу, но заходит недостаточно далеко", - написал политик в Twitter.

По мнению сенатора, в преддверии промежуточного голосования в парламент США единственным реальным решением было бы принятие инициативы, которую он и его коллега Марко Рубио представили в августе текущего года.

Законопроект под названием Защита выборов от угроз путем принятия закона о красных линиях (DETER Act) предполагает введение санкций против России, в случае если она вмешается в ноябрьское голосование. Документ предполагал бы введение санкций против российского банковского и энергетического секторов, а также против лиц и организаций, которые были бы к этому причастны. Таким образом, по мнению Холлена, российская экономика получила бы серьезный удар.

Аналогичные меры, по словам авторов законопроекта, должны коснуться и других стран, которые станут вмешиваться в американские выборы.

Напомним, Трамп подписал указ, разрешающий введение санкций против иностранцев за вмешательство в американские выборы. Ранее палата представителей США единогласно приняла законопроект, который позволяет президенту вводить санкции за киберпреступления против Соединенных Штатов

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