Американский ПЕН-Центр подал в суд на Трампа, обвинив его в разжигании ненависти к журналистам

Трампа обвинили в использовании власти для мести журналистам

Американский ПЕН-Центр подал в суд на президента США Дональда Трампа, обвинив его в использовании власти для мести журналистам и СМИ, которые ему не нравятся.

В организации назвали Трампа "врагом свободы слова", сообщает Радио Свобода.

ПЕН-центр также обвинил американского президента в разжигании ненависти к журналистам.

Правозащитники в своем судебном иске заявили, что публичные высказывания президента нарушили первую поправку к американской Конституции и его клятву соблюдать документ

"Президент Трамп на основании первой поправки имеет право свободно критиковать прессу, но он не может использовать свою власть и власть правительства Соединенных Штатов, чтобы наказывать и подавлять ее", - говорится в заявлении правозащитников.