Американский эсминец с ракетами вошел в Средиземное море

Эсминец USS Winston S. Churchill вошел в зону ответственности шестого флота США в Средиземном море.
На борту корабля находятся несколько десятков крылатых ракет Томагавк.
Его размещение имеет целью обеспечение интересов США на море и увеличение стабильности в регионе.
Об этом 13 апреля рассказали в ВМС США.
Эсминец USS Winston S. Churchill класса Arleigh Burke вошел в зону ответственности 6-го флота США еще 10 апреля.
Отмечается, что шестой флот ВМС США дислоцируется в Средиземном море. В зону его ответственности также входит побережье Сирии.
7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте (пригород Дамаска) погибли по меньшей мере 85 человек.
США резко осудили химическую атаку и заявили, что Россия, учитывая ее неизменную поддержку режима президента Сирии Башара Асада, должен нести ответственность за то, что произошло. Российские военные отрицают сам факт применения химического оружия в Думе.
11 апреля Президент США Дональд Трамп объявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии в ответ на химическую атаку в городе Дума.
На следующий день он уточнил, что не называл конкретной даты, когда состоится военный ответ. Америка может нанести удар по Сирии скоро или не так скоро, сказал он.
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