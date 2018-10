Американский авианосец впервые за 27 лет вошел в Арктику

Атомный авианосец США Гарри Трумэн впервые с 1991 года пересек Северный полярный круг и вошел в арктические воды.

Авианосец примет участие в учениях НАТО Trident Juncture 2018, которые будут крупнейшими с момента окончания Холодной войны.

#USNavy aircraft carrier @USSHARRYSTRUMAN continues to maintain #NavyReadiness in #NorthSea, while also fostering cooperative efforts with regional allies and partners during deployment in @USNavyEurope area of operations. #NavyPartnerships pic.twitter.com/rmfjDJgTjr