Американские военные заявили о ликвидации старшего лидера ИГИЛ в Сирии

26 июля, 08:56
Военные США заявили о ликвидации главаря ИГИЛ в Сирии (Фото: REUTERS/Mahmoud Hasano)

В пятницу, 25 июля Центральное командование США заявило о ликвидации в Алеппо, Сирия, высокопоставленного лидера ИГИЛ Дия Зауба Муслиха аль-Хардани и двух его совершеннолетних сыновей.

Об этом сообщает Центральное командование США в X.

Военные отмечают, что эти боевики представляли угрозу для сил США и коалиции, а также для нового сирийского правительства.

По данным Центрального командования США, на объекте, который они атаковали, находились еще триженщины и трое детей. Они не пострадали.

«Мы продолжим неустанно преследовать террористов ИГИЛ, где бы они ни были. Террористам ИГИЛ опасно там, где они спят, где они действуют и где они скрываются. Вместе с нашими партнерами и союзниками Центральное командование США предано делу окончательной победы над террористами ИГИЛ, которые угрожают региону, нашим союзникам и нашей родине», — заявил командующий Центрального командования США генерал Майкл Эрик Курилла.

Ранее сообщалось, что в Ираке в ходе спецоперации был убит один из высших руководителей ИГИЛ Абдалла Макки Муслих ар-Рифаи, известный как Абу Хадиджа.

Редактор: Юлия Завадская

