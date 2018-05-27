Американские корабли прошли около спорных островов в Южно-Китайском море - Reuters

В воскресенье, 27 мая, два военных корабля ВМС США совершили маневр возле спорных островов в Южно-Китайском море, на которые претендует Китай и соседние страны, сообщили агентству Reuters источника в правительстве США.

По словам собеседников агентства, эсминец USS Higgins и ракетный крейсер USS Antietam прошли в 12 морских милях от Парасельских островов.

Один из чиновников сообщил, что военные корабли США выполнили маневры вблизи четырех островов.

Как отмечает Reuters, эта операция была последней попыткой противостоять намерениям Пекина ограничить свободу судоходства в стратегически важных водах.

Напомним, что Пентагон отменил приглашение для Китая относительно участия в морских учениях RIMPAC-2018 из-за "продолжающейся милитаризации" Пекина в Южно-Китайском море.

В частности, Китай развернул противокорабельные ракеты, ракеты класса земля-воздух и передатчики радиоэлектронных помех в районе спорного архипелага Спратли в Южно-Китайском море.

Помимо Китая, на спорные участки акватории Южно-Китайского моря претендуют Филиппины, Вьетнам, Бруней, Малайзия и Тайвань.