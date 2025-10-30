Высокопоставленные чиновники администрации президента США Дональда Трампа переехали на военные базы после убийства консервативного активиста Чарли Кирка . Об этом в четверг, 30 октября, сообщает The Atlantic со ссылкой на источники.

Отмечается, что сейчас переехали по меньшей мере шесть чиновников, среди них госсекретарь США Марко Рубио, министр войны Пит Хегсет, министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, а также старший советник Трампа по вопросам политики Стивен Миллер.

Реклама

По данным источников, все они теперь проживают на базах, которые обеспечивают не только защиту от возможных угроз, но и от протестов.

The Atlantic пишет, что Кристи Ноэм решила переехать из частной квартиры в дом на базе Анакостиа-Боллинг после того, как издание Daily Mail раскрыло, где она живет.

В свою очередь Марко Рубио и Пит Хегсет поселились на базе Форт Макнейр, а министр армии Дэниел Дрисколл переехал на базу Майер-Гендерсон-Холл.

Другой высокопоставленный чиновник администрации, чью личность не раскрывают по причинам безопасности, также был вынужден покинуть частный дом после убийства Кирка и переехать на военную базу под давлением сотрудников службы безопасности.

Источник сообщил The Atlantic, что рост спроса на жилье на военных базах привел к дефициту мест, из-за чего некоторые чиновники столкнулись с трудностями. Так, команде директора Национальной разведки США Тулси Габбард не удалось поселиться на базе из-за отсутствия свободных мест, рассказал изданию бывший американский чиновник.

Убийство Чарли Кирка — главное

Консервативный активист и союзник президента США Дональда Трампа Чарли Кирк был ранен в шею во время выступления в университете Юты 10 сентября.

Раненого активиста госпитализировали, а присутствующих эвакуировали с территории заведения. Через несколько часов после покушения Трамп сообщил о смерти Кирка.

11 сентября президент США Дональд Трамп пообещал, что его администрация «найдет каждого», кто причастен к убийству Кирка.

В ФБР сообщили, что нашли в лесистой местности вероятное орудие убийства — охотничью винтовку 30 калибра.

По информации WSJ, в магазине было три патрона с гравировкой трансгендерной и антифашистской тематики. Стрелок залез на крышу здания на расстоянии около 180 метров от сцены, где находился Кирк, и сделал один выстрел, после чего спрыгнул со здания и скрылся, считает следствие.

12 сентября президент США заявил о задержании подозреваемого в убийстве 22-летнего жителя штата Юта Тайлера Робинсона. Директор ФБР Кэш Пател объявил, что Робинсона арестовали через 33 часа после убийства.