Американская журналистка обвинила Трампа в изнасиловании
Корреспондент журнала Elle Джин Кэрролл обвинила президента США Дональда Трампа в изнасиловании.
Отрывок из книги Кэрролл, где утверждается, что в середине девяностых годов нынешний президент США изнасиловал ее в примерочной нью-йоркского универмага Bergdorf Goodman, опубликовал журнал The New York Magazine.
По утверждениям журналистки, Трамп попросил у нее совета при выборе подарка для некой девушки, поэтому Кэрролл сопровождала его во время шоппинга.По словам Кэрролл, она не стала сообщать о случившемся в полицию, но рассказала двум близким друзьям. Они подтвердили ее слова изданию.
Между тем представители магазина признались, что у них нет видеозаписи с камер наблюдения того времени.