Американская журналистка обвинила Трампа в изнасиловании Сегодня, 05:42 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Carlos Barria Дональд Трамп REUTERS/Carlos Barria

Корреспондент журнала Elle Джин Кэрролл обвинила президента США Дональда Трампа в изнасиловании.

Отрывок из книги Кэрролл, где утверждается, что в середине девяностых годов нынешний президент США изнасиловал ее в примерочной нью-йоркского универмага Bergdorf Goodman, опубликовал журнал The New York Magazine.

По утверждениям журналистки, Трамп попросил у нее совета при выборе подарка для некой девушки, поэтому Кэрролл сопровождала его во время шоппинга.

По словам Кэрролл, она не стала сообщать о случившемся в полицию, но рассказала двум близким друзьям. Они подтвердили ее слова изданию.

Между тем представители магазина признались, что у них нет видеозаписи с камер наблюдения того времени.