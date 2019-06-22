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Американская журналистка обвинила Трампа в изнасиловании

Сегодня, 05:42
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Американская журналистка обвинила Трампа в изнасиловании - фото

REUTERS/Carlos Barria

Дональд Трамп

Корреспондент журнала Elle Джин Кэрролл обвинила президента США Дональда Трампа в изнасиловании.

Отрывок из книги Кэрролл, где утверждается, что в середине девяностых годов нынешний президент США изнасиловал ее в примерочной нью-йоркского универмага Bergdorf Goodman, опубликовал журнал The New York Magazine.

По утверждениям журналистки, Трамп попросил у нее совета при выборе подарка для некой девушки, поэтому Кэрролл сопровождала его во время шоппинга.

По словам Кэрролл, она не стала сообщать о случившемся в полицию, но рассказала двум близким друзьям. Они подтвердили ее слова изданию.

Между тем представители магазина признались, что у них нет видеозаписи с камер наблюдения того времени.

Теги:   США Изнасилование Дональд Трамп

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