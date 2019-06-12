«Американец, свободен!»: Силовики во время митинга в Москве не решились задержать гражданина США — видео Сегодня, 18:06 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео @_Fashington/Twitter Во время марша в Москве были задержаны сотни его участников Скриншот с видео @_Fashington/Twitter

Несмотря на массовые задержания граждан РФ, участвовавших в марше в поддержку журналиста Ивана Голунова в Москве, российские силовики все же не решились посадить в автозак мужчину, назвавшегося американцем.

Соответствующее видео, снятое очевидцем, было опубликовано в микроблоге Twitter.

На нем видно, как один из силовиков, узнав, что к нему привели иностранца, раскритиковал своих коллег за столь необдуманный поступок.

«Кто американца привел? Американец, свободен!», — сказал он, после чего тот ушел, а второй задержанный, которому не посчастливилось быть гражданином США, остался стоять в недоумении возле автозака.

Ранее сообщалось, что на акции в поддержку журналиста Голунова задержали оппозиционера и основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Всего же по состоянию на это время в Москве задержаны уже более 400 участников акции.

Напомним, что 7 июня российские силовики задержали в Москве журналиста-расследователя зарегистрированного в Латвии русскоязычного интернет-издания Медуза Ивана Голунова.

Ему предъявили обвинение в «покушении на сбыт наркотиков в крупном размере». Данная статья УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Голунов известен своими журналистскими расследованиями.

Его коллеги подозревают, что задержание сотрудника Медузы связано с готовившимся материалом о коррупции в московской мэрии.

В итоге, в связи с мощным давление общественности и отсутствием каких-либо доказательств вины задержанного его все же отпустили.