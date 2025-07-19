В 2025 году 46-летний гражданин США Дерек Гаффман уехал со своей семьей в Россию для того, чтобы на его детей не влияла " идеологическая обработка" в отношении ЛГБТ . Через некоторое время его отправили на войну против Украины.

Об этом сообщил проект United24 media.

Как пишет издание, Хаффман с женой и тремя дочерьми переехал в деревню под Москвой, которую построили в 2023 году, чтобы привлечь американцев, которые бегут от «либеральных гендерных норм».

Сама российская инициатива имела целью создать убежище для американцев, которые «отвергают прогрессивные культурные ценности» и желают принять то, что якобы считается традиционными российскими.

Кремлевский режим заявлял, что несколько тысяч американцев заинтересованы в переезде, однако через год было построено лишь два дома — в каждом из них проживает одна семья мигрантов.

«Никто не поддерживает этот проект — в этом и проблема… Я обратился к губернаторам разных регионов — всем нравится идея, все хотят, чтобы она была реализована, но все это за частные средства», — заявил 43-летний блогер американского происхождения Тим Кирби, который возглавил инициативу.

45-летний Дерек Гаффман, который является отцом шестерых детей, переехал в Россию из Техаса вместе со своей женой и тремя дочерьми в возрасте от 10 до 13 лет. Его трое взрослых сыновей — 21, 20 и 19 лет остались в Соединенных Штатах.

United 24 media добавляет, что Гаффман для того, чтобы ускорить процесс получения российского гражданства, подписал контракт с Министерством обороны России. Однако вместо того, чтобы быть назначенным на тыловую позицию, его отправили на войну против Украины.

Его жена, которая три года назад преодолела алкоголизм, рассказала журналистам, что снова начала пить из-за стресса, связанного с их новой жизнью.

Как пишет Daily Beast, американец заявил, что служба в российской армии якобы должна помочь ему «заслужить» уважение новых сограждан.

«Для меня этот поступок — способ заслужить место здесь, в России. Если я буду рисковать собой за нашу новую страну, никто не скажет, что я не являюсь ее частью. В отличие от мигрантов в Америке, которые приезжают, не ассимилируются и при этом хотят бесплатные льготы», — утверждает он.