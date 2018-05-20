Амбициозный наследник. Как 32-летний принц меняет экономику и лицо Саудовской Аравии

Мухаммад бин Салман, 32-летний кронпринц консервативной и могущественной Саудовской Аравии, поклонник Уинстона Черчилля и компьютерных игр, начинает в своей стране революцию, обещая избавить ее от нефтяной зависимости, религиозного экстремизма и превратить в туристический рай, пишет журнал Новое Время.

Королевский избранник

Сегодня амбициозного принца Салмана называют среди самых влиятельных людей мира, а сам он уверенно жмет руки главам мировых супердержав. Под патронатом отца - 82‑летнего короля Салмана бин Абдул-Азиза - он уже сделал первые шаги в либерализации Саудовской Аравии, огласил масштабные планы по диверсификации ее экономики и заручился поддержкой за рубежом.

С начала марта 2018 года Мухаммад бин Салман, чье имя часто сокращают до инициалов М. Б. С., более месяца посвятил мировому турне: в Египте, Великобритании, США, Франции и Испании он встречался с президентами, большим бизнесом и прессой.

Амбиции кронпринца получили мировое признание. Этой весной авторитетное издание The Time поместило его на обложку, а затем включило в топ-100 самых влиятельных людей мира, где в разделе Лидеры компанию ему составили американский президент Дональд Трамп, французский Эммануэль Макрон и глава КНР Си Цзиньпин.

Кронпринц Салман регулярно встречается с мировыми лидерами, включая Дональда Трампа / Фото АР

Вслед за своим отцом М. Б. С. возглавит крупнейшую экономику ближневосточного региона. Однако управлять ею будет по‑новому. Долгое время экспорт нефти обеспечивал Саудовской Аравии до 90% доходов бюджета, позволяя жителям королевства жить припеваючи. Но с падением цен на нефть пришло время перемен.

Свой план глобальных изменений, которые помогут крупнейшему экспортеру нефти превратиться во всесторонне развитую экономику, М. Б. С. представил в апреле 2016‑го в рамках стратегии Saudi Vision 2030. Для ее реализации он намерен продать 5% акций Saudi Aramco, крупнейшей энергетической компании своей страны, и создать самый большой в истории государственный инвестфонд с активами более $ 2 трлн, инвестировав половину средств фонда в проекты внутри страны, а вторую половину - за рубежом.

Эксперты признают: пока неизвестно, преуспеет ли кронпринц в своих намерениях, однако его размах впечатляет. "Отец делегировал ему беспрецедентные полномочия", - констатирует Томас Липман, эксперт Института Ближнего Востока в Вашингтоне.

Дело молодое

По-настоящему влиятельной фигурой Мухаммад бин Салман стал в 2015 году, когда занял одновременно три поста: главы оборонного ведомства с третьим крупнейшим в мире военным бюджетом, руководителя государственного нефтяного гиганта Saudi Aramco и главы Совета экономического развития. А также получил статус заместителя наследного принца.

Прошло всего два года, и М. Б. С. удалось без скандалов и дворцовых переворотов переместиться на первое место в очереди на престол.

"Он - любимый сын своего отца и может быть решительным и безжалостным, отодвигая людей в сторону", - комментирует Экарт Воертц, старший научный сотрудник Центра международной политики в Барселоне, который ранее занимался экономикой в Центре исследований Персидского залива и жил в этом регионе.

Он - любимый сын своего отца и может быть решительным и безжалостным, отодвигая людей в сторону

Как раз к молодежи, которая составляет 70% населения 28‑миллионной страны, апеллирует принц в своих реформах. Чтобы решить актуальную для молодых саудовцев проблему безработицы, он предлагает развивать предпринимательство. Согласно Saudi Vision, к 2030 году вклад частного сектора в ВВП должен вырасти с 40% до 65%.

Еще в 2011 году кронпринц создал фонд MiSK Foundation, который популяризирует образование, лидерство и содействует юным предпринимателям посредством программ бизнес-инкубаторов. К слову, в 2013‑м за этот проект ближневосточная версия авторитетного журнала Forbes назвала его Человеком года.

Новых рабочих мест для жителей королевства кронпринц ждет от развития торговли, IT, туризма, частной медицины и индустрии развлечений. 18 апреля в Эр-Рияде открылся первый за 35 лет кинотеатр, а к 2030 году в стране должны открыться еще сто. Кроме того, уже до конца весны власти обещают начать выдачу туристических виз, а к 2030 году намерены принимать 30 млн туристов ежегодно.

В апреле в Эр-Рияде после многолетнего запрета открылся первый кинотеатр / Фото АР

Новая жизнь также обещана женщинам. Для них уже приняты некоторые послабления в дресс-коде, им разрешено работать в офисах, посещать концерты и спортивные соревнования, а в июне женщины наконец получат право водить автомобиль.

"Мы возвращаемся к тому, кем были, - к умеренному исламу, открытому для всех религий и для мира", - заявил кронпринц.

Смотрите также

Языком силы

Либерализация не касается политики, где принц Салман жестко удерживает власть в своих руках. В Саудовской Аравии по‑прежнему запрещены митинги, и, по данным ООН, только за последние полгода в местные тюрьмы отправлены больше полсотни активистов, журналистов и исламских интеллектуалов.

"В культурном плане он осторожно открыл консервативное королевство, но политически еще более ограничил и без того лимитированную свободу выражения мнений", - констатирует Воертц.

Принца Салмана резко критикуют за конфликт в Йемене / Фото ЕРА

О том, что кронпринц силой утверждает собственную власть, обозреватели заговорили в ноябре 2017‑го. Тогда саудовские правоохранители задержали и изолировали в роскошном отеле Ritz-Carlton Hotel в Эр-Рияде более четырех сотен состоятельных арабских бизнесменов, экс-министров и 11 представителей королевской семьи.

Задержанных без суда и следствия обвинили во взяточничестве и растрате бюджетных средств на общую сумму около $ 20 млрд в год. Чтобы оказаться на свободе, каждый из них выплатил государству компенсацию, которая в сумме составила $ 100 млрд.

Недоумение и критику вызвали и некоторые внешнеполитические инициативы кронпринца. Спустя несколько месяцев после его вступления в должность министра обороны 27‑миллионный Йемен превратился в площадку противостояния Саудовской Аравии с Ираном. За время конфликта здесь уже погибли 10 тыс. человек и разгорелся гуманитарный кризис, который в ООН назвали одним из самых острых в современной истории.

По сей день Саудовская Аравия продолжает блокаду Катара - небольшого государства на берегу Персидского залива, которое М. Б. С. в начале июня 2017‑го обвинил в финансировании террористов.

Смотрите также

Таким образом на пути наследника-реформатора стоят многочисленные как внешние, так и внутренние проблемы, подчеркивает Липман из Института Ближнего Востока. “Может ли принц преодолеть все эти препятствия? - размышляет он. - Возможно, но для этого потребуются решимость, трудолюбие, общественное признание, семейная поддержка и трезвая оценка вместо лозунгов”.

Читайте полный текст материала в свежем номере журнала Новое Время - №18 от 17 мая 2018 года