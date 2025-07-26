По данным СМИ, Тим Шрамм воевал в Украине с марта по июнь 2025 года (Фото: Кадр видео JUNGE FREIHEIT via YouTube)

Политик из праворадикальной партии Альтернатива для Германии Тим Шрамм воевал добровольцем в украинской армии и теперь его пытаются исключить из политсилы, сообщает Welt .

В петиции об исключении, с которой ознакомилось издание, Шрамма обвиняют в поведении, которое «нанесло чрезвычайный ущерб партии».

В статье сообщается, что немецкий политик служил добровольцем в украинской армии с марта по июнь 2025 года. Петицию об исключении Шрамма подал депутат Европарламента от Альтернативы для Германии Ганс Нойхофф.

22-летний Шрамм воевал против российской армии как минометчик и пилот беспилотника. «По его собственным заявлениям, он также стрелял в людей», — сказано в ходатайстве об исключении.

Также упоминается интервью, которое Шрамм дал порталу Nius. В нем была размещена фотография двух минометных снарядов с надписями на немецком: «С наилучшими пожеланиями всем русским идиотам!» и «Идите к черту! Привет из Вупперталя».

В ходатайстве об исключении содержится и ссылка на интервью в Junge Freiheit, в котором Шрамм говорит о «неисправимости бумеров» в AfD, которые выписывают пророссийский правый журнал Compact и «увлечены российской пропагандой». Однопартийцы Шрамма обвиняют его в «подстрекательстве поколений внутри партии».

«Защита свободного мира вместе с европейским народом, очевидно, уже является национал-социализмом для Ганса Нойхоффа. Действия Нойхоффа аналогичны действиям членов партии Путина Единая Россия», — прокомментировал Шрамм инициативу коллег.

Партия Альтернатива для Германии — главное

Альтернатива для Германии была создана в феврале 2013 года как «объединение евроскептиков». В немецком обществе и политикуме она быстро заработала репутацию пророссийской и ультраправой.

2 мая 2025 года Федеральная служба защиты конституции Германии классифицировала немецкую ультраправую партию Альтернатива для Германии как правоэкстремистскую.

11 мая по всей Германии тысячи людей вышли на протесты против правого экстремизма и требовали запретить АдГ.

В этом же месяце в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung министр юстиции Германии Стефани Хубиг заявила, что необходимо рассмотреть вопрос о запрете партии АдГ.

«Ведомство по вопросам защиты конституции убеждено, что АдГ является „безусловно правоэкстремистской“. Поэтому мы должны очень серьезно отнестись к этой партии как к потенциальной угрозе нашей демократии. Это, безусловно, включает рассмотрение вопроса о запрете партии», — отметила министр.

29 июня Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) единогласно приняла предложение о подготовке процедуры запрета Альтернативы для Германии.

Предполагается, что сначала рабочая группа на уровне федеральных земель соберет необходимые материалы. После этого, если будет достаточно доказательств антиконституционного характера АдГ, дело передадут Федеральному конституционному суду.