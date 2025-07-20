Гибридная война России против западных демократий давно вышла за пределы поля боя. Кремль проникает в институты, искажает нормы и подчиняет себе международные правила — от злоупотребления правом вето в Совете Безопасности ООН для прикрытия собственной агрессии до использования каждой глобальной организации, до которой может дотянуться. Задолго до полномасштабного вторжения в Украину связанное с Кремлем влияние уже проникло в структуру гуманитарных, культурных и медийных институтов. От Красного Креста и Интерпола до отдельных структур ООН — российские деньги, зачастую токсичные и политически мотивированные, воспользовались открытостью демократического мира, чтобы подорвать его изнутри.

Авторы — Демьян Шевко, Ирина Мищенко

Мировой спорт не стал исключением. Приобретение Романом Абрамовичем футбольного клуба Челси было лишь началом. Российские олигархи, связанные с государством, взяли под контроль профессиональные шахматы, Газпром стал главным спонсором Лиги чемпионов УЕФА, а Владимир Путин лично курировал пышное представление зимних Олимпийских игр в Сочи 2014 года — проект с важным геополитическим значением для Кремля.

Реклама

Эти инвестиции редко имели отношение к спорту или филантропии. Их использовали как инструменты мягкой силы — чтобы любой ценой транслировать нарратив о сильной и победоносной России. Чтобы возглавить медальный зачет в Сочи, Москва организовала одну из самых масштабных допинговых схем в современной спортивной истории — при прямом участии ФСБ.

Прошло более трех лет с начала полномасштабной войны против Украины, и немало влиятельных кремлевских сетей было разоблачено, десятки олигархов попали под санкции западных правительств. Одним из самых известных случаев стала Международная боксерская ассоциация (IBA), которая под руководством гражданина РФ Умара Кремлева сохраняла тесные связи с Кремлем: получала финансирование от Газпрома, частично перенесла штаб-квартиру в Россию, сопротивлялась введению независимого судейства и практиковала непрозрачные финансовые операции. Эти обстоятельства вызвали серьезное беспокойство в Международном олимпийском комитете (МОК) относительно политической нейтральности IBA и ее способности сохранять спортивную добропорядочность. Конфликт вышел за пределы вопросов управления или коррупции — он показал более глубокую структурную и политическую несовместимость с ценностями МОК. В итоге IBA потеряла олимпийское признание, а МОК начал поиск более надежной альтернативы для контроля над олимпийским боксом. Теперь похожая судьба нависла и над одним из старейших и самых изысканных видов спорта западной олимпийской традиции, который до сих пор находится в тесной зависимости от влияния российско-узбекского миллиардера Алишера Усманова, — фехтованием.